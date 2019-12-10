В Житомирской области задержан один из сбежавших из колонии, который находился в розыске. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Житомирской области.

"Во вторник, 10 декабря 2019 года, благодаря совместным слаженным действиям Бердичевской местной прокуратуры и оперативных сотрудников государственного учреждения "Райковская исправительная колония (№73)" задержан один осужденный, который был объявлен в розыск в связи с бегством из исправительной колонии", - сказано в сообщении.

Отмечается, что беглеца задержали в с. Знаменка Хорошевского района, где он собирался скрываться у своей знакомой. "Сейчас под руководством прокуратуры Житомирской области, проводятся следственные и оперативно-розыскные действия по установлению и задержанию еще одного осужденного", - добавили в прокуратуре.

Как сообщалось, ночь с 8 на 9 декабря оставили место отбывания двое заключенных Райковской исправительной колонии Житомирской области. Место отбывания наказания самовольно оставил Николай Моисеенко 1980 г.р., уроженец с.Маркуши Бердичевского района, проживающий в с.Великая Фосня Овручского района.

Также среди разыскиваемых Геннадий Мазуренко 1985 г.р., уроженец с.Заболоть Радомышльского района.

Фото: zt.npu.gov.ua

В полиции попросили граждан, владеющих какой-либо информацией о месте нахождения разыскиваемых, сообщить правоохранителям.

Как сообщала "Страна", во Львовской области задержали организатора трех так называемых реабилитационных центров для нарко- и алкозависимых. Их пытали.

Стало известно и о том, что экс-министра, экс-нардепа Рудьковского приговорили к 2 годам колонии за нападение на посольство России в Киеве.

Напомним, что полностью отбывшего в Бориспольской исправительной колонии (ИК) №119 (Киевская область) наказание осужденного не выпустили на свободу после истечения срока наказания.

Это выяснилось во время личного приема, который проводил зампрокурора Киевской области в колонии. После вмешательства органов прокуратуры его отпустили. Начато расследования действий администрации колонии.