Неоднократно попадавшая в скандалы замначальника главного управления ГФС в Днепропетровской области Оксана Томчук уволена с занимаемой должности 6 декабря 2019 года в связи с переводом на другую работу. В распоряжении "Страны" оказалась копия приказа ГФС Украины о ее увольнении.

В документе указано, что Оксана Томчук переведена в Департамент экономического развития и торговли Киевской областной госадминистрации. При этом новая должность чиновницы не указана.

Фото: Страна

Напомним, Оксану Томчук связывают с партнером соратника бывшего президента Украины Петра Порошенко Александром Грановским. В июне 2019 года чиновницу отстранили от должности и.о. начальника Главного управления ГФС в Днепропетровской области на время проведения служебной проверки.

Также Оксана Томчук известна тем, что в феврале 2019 года отправила "на х@й" мэра Днепра Бориса Филатова, который возражал против переименования Днепропетровской области в Сичеславскую.