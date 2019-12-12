12 декабря Луна войдет в фазу полнолуния. Этот период уже охарактеризовали как "холодное полнолуние" или "полнолуние долгой ночи" из-за свойств небесного светила, приближенных к зимнему солнцестоянию. Уже 13 декабря стадия Луны изменится на ниспадающую.

Некоторые астрологи считают, что период полнолуния негативным образом воздействует на человека. В этот день настроение неустойчиво, бывают агрессивные всплески, проявляются страхи и различные беспочвенные тревоги.

"Страна" выясняла, каким по силе будет влияние Луны и как уберечь свой организм.

Что это за явление?

В астрономии полнолуние - фаза Луны, при которой она освещается целиком. Сам момент полнолуния обычно выпадает один раз в месяц и рассчитывается с очень высокой точностью. Например, время наступления полнолуния 12 декабря - в 7 часов 12 минут (по Киеву). Оно продержится сутки, а с 13 по 25 декабря 2019 года наступит период убывающей Луны.

Советы астрологов

Астрологи предупреждают о негативных эмоциях в полнолуние, а ученые к влиянию планет и звезд на организм человека относятся скептически. Многие списывают весь негатив на самовнушение.

Впрочем, научно подтверждено влияние циклов Луны на морские организмы на генетическом уровне. Швейцарские ученые из Университета Базеля в 2013 году выяснили, что человек не может уснуть в полнолуние.

В Австралии аналитики инвестиционного банка сделали вывод о влиянии лунных фаз на динамику индексов мировых финансовых рынков. Представители британской полиции обнаружили связь лунных фаз с уровнем насилия. Анализ дневников пациентов показал, что течение биполярного аффективного расстройства может зависеть от фаз Луны. Античный медик Гален был уверен, что боль женщин во время предменструального синдрома связана с фазами Луны.

Мотоциклистам рекомендуют воздерживаться от поездок в полнолуние из-за неутешительной статистики по ДТП с этим видом транспорта, которую собрали специалисты из США и Канады. Вероятно, Луна отвлекает внимание водителя от дороги.

Влияние полнолуния на знаки зодиака

Стихии огня - Овен, Лев, Стрелец

Полная Луна в Знаке Близнецов при благоприятном влиянии Меркурия и Сатурна принесет некоторое эмоциональное волнение знакам Зодиака огненной стихии. В целом спокойная обстановка может ощущаться как рискованная. В этот период могут преобладать негативные мысли и навязчивые идеи. Астрологи советуют меньше заниматься самокритикой, не стараться проанализировать все округ и тем более контролировать события. Переключайтесь на что-то нейтральное, больше проводите времени на свежем воздухе, за спокойными занятиями. В полнолуние возможна тяга к алкоголю, что приведет к серьезным последствиям. Лучше избегать в этот день питейные заведения.

Стихии земли - Телец, Дева, Козерог

Организм знаков Зодиака земной стихии в период полнолуния яростно расходует накопленные силы. Это может проявляться в виде повышенной раздражительности, бессонницы, излишней эмоциональности. Для знаков Земли употребление алкоголя может быть особенно губительным. В этот период лучше избегать поездок, чтобы исключить риск дорожно-транспортных происшествий и катастроф. Астрологи также советуют не проводить хирургические операции, не пересаживать растения, не стричь волосы.

Стихии воды - Рак, Скорпион, Рыбы

У представителей стихии воды в полнолуние могут произойти кардинальные перемены. Вы сможете адекватно пересмотреть свои возможности и оценить силы. Полнолуние окажет очень сильное влияние на Скорпионов, которые смогут покончить с неприятностями в прошлом и обрести гармонию. Для Рыб возможно укрепление личных отношений с близкими людьми и важные перемены в жизни.

Стихии воздуха - Близнецы, Весы Водолей

Полная Луна помогает представителям воздушной стихии разобраться в себе. Впереди - не самый простой период, который поможет выйти на новый уровень в карьере и личной жизни. В полнолуние лучше уделить внимание семейным делам и постараться помочь близким. 12 декабря могут обостриться хронические заболевания, поэтому стоит теплее одеваться.