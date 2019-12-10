Польское Агентство внутренней безопасности задержало украинца Максима С., который, как считают в спецслужбе, собирался взорвать заминированный автомобиль под торговым центром в городе Пулавы. Об этом сообщает издание RMF24.

По словам начальника люблинского отдела прокуратуры Мачея Флоркевича, гражданин Украины, перешедший в ислам два месяца назад и принявший имя Мохамед, занимался подготовкой теракта. Он виделся с несколькими людьми, которые могли помочь ему в реализации плана, собирал различные вещества, искал в интернете контент, связанный с изготовлением взрывных устройств. Кроме того, он собирался купить авто, на котором собирался совершить теракт.

Как установило Агентство, мужчина знакомился с материалами террористического характера, в о своих планах рассказывал коллегам и лицам из его окружения. Об этом сообщил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Станислав Жарин.

Находясь в Варшаве, мужчина имел тесные связи с иностранцами, связанными с радикальными исламизмом. Он поддерживал связи с выходцами из Таджикистана, а также гражданами Российской Федерации чеченской национальности.

Украинца задержали 4 декабря, а 6 декабря он был арестован. Ему грозит до 5 лет тюрьмы. Струдники Агентства внутренней безопасности также обыскали места проживания тех иностранцев, с которыми Максим С. поддерживал контакты.

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