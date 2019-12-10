В социальных сетях активно обсуждают прошедшую накануне в Париже встречу Нормандской четверки и результатов, которые были достигнуты в ходе переговоров.

Украинские журналисты, блогеры, политологи и политтехнологи отмечают скромный результат встречи и анализируют, почему столь разрекламированный в Украине саммит стал таким невнятным на достижения.

"Страна" собрала комментарии украинцев к встрече в Нормандском формате.

"Главная интрига - это газ"

Главный редактор "Страны" Игорь Гужва по пунктам анализирует итоги встречи в Париже:

"1. Отсутствие разведения войск на всей линии фронта, тотальное несовпадение позиций по политической части Минска (формула Штайнмайера без согласования как будут проходить выборы и каким должен быть особый статус - это пустой звук) означает, что война, к сожалению будет продолжаться.

2. Ситуация вернулась к состоянию 2015-2016 годов, когда "нормандская четвёрка" регулярно встречалась, пыталась согласовать какие-то вопросы, но потом стало понятно, что позиции настолько несовпадающие, что и встречаться нет смысла. Сейчас похожая история. И если после двух-трёх встреч ничего не решится, то диалог прекратится и с Зеленским. Позиция последнего по политической части Минска, по сути, схожа с позицией Порошенко.

3. На встрече в Париже для Зеленского было важно решение тактической задачи - сбить волну зрады, которую против него разгоняли Порошенко и Ко. И он эту задачу в общем и целом решил. Другой вопрос, что мнение националистов под окнами Офиса президента и адептов партии войны в его команде для Зе, как видим, критически важно. Причём пока не видно, чтоб ситуация как-то менялась. Чтоб предпринимались меры по нейтрализации радикалов либо обновлению команды. Это к вопросу о перспективах.

4. В тоже время, Зеленский не хочет полностью разочаровывать и ту часть своих избирателей, которые за мир, а потому не закрывает двери для диалога с Путиным, пытаясь превратить это в бесконечный сериал - без результата, но с интригующим сюжетом. Потому, чтоб не прерывать контакт, какие-то тактические шаги совершаются и будут совершаться - обмен пленными, точечное разведение войск. Намечена очередная встреча через 4 месяца. Главный вопрос - сколько Путин и другие участники процесса будут готовы участвовать в этом сериале, понимая, что результата они не увидят. При Порошенко "нормандская четверка" регулярно собиралась почти два года, прежде чем все прекратилось. Тогда же, собственно, и в Украине поняли, что мира не будет, что и предопределило, во-многом, поражение Порошенко.

5. Сейчас главная интрига - это газ. Вот по нему как раз и могут быть новости. Вообще необходимость для всех договариваться по газу сыграла немалую роль в том, что встреча в Париже вообще состоялась (ведь по Донбассу изначально почти не было иллюзий, что будет прорыв). Украинская сторона заявила, что пока соглашения не достигнуты, но Зеленский был настроен позитивно. По одной из версий - стратегически уже договорились о компромиссе: трехлетний контракт на транзит газа (с постепенным уменьшением объема), контракт на поставку газа в Украину со скидкой, отказ в какой-то форме от претензий по арбитражу. Но в Париже решили не объявлять, чтоб не давать повода прокричать о зраде. И хотят, чтоб заявил о газовых соглашениях не Зеленский, а члены правительства или же представители НАКа. По другой версии - принципиально не договорились и решения пока нет. Хотя ожидания есть, что договорятся. Потому что имеется очевидное взаимное совпадение интересов. России и Европе нужен украинский транзит пока не достроят обходные трубопроводы. Зеленскому нужен дешёвый газ, чтоб хоть какой-то прорыв предъявить избирателям в виде снижения тарифов (раз уж по миру на Донбассе быстро не решается). И уж точно Зеленскому не нужна угроза дефицита газа и роста тарифов в случае, если по транзиту и поставкам не договорятся. Но это предположение верно, если Зе исходит из здравой логики. Если же его мнение по этому вопросу определяют те, кто контролирует компании-посредники по поставкам "европейского" газа в Украине и вообще заинтересован в максимизации цены, то тогда, конечно, все будет идти гораздо тяжелее".

"Выиграть время для Северного потока-2"

Политический эксперт Андрей Головачев также размышляет о том, зачем нужно было это мероприятие:

"Встреча в Париже, ожидаемо, закончилась ничем. Стороны обменялись общими , ничем не обязывающими заявлениями, договорились договариваться , а Зеленский пообещал имплементировать формулу Штайнмайера в конституцию, хотя по самой формуле нет компромисса, что превращает его обещание в профанацию. Смелее всех оказалась традиционно консервативная А. Меркель, которая сказала, что Минские соглашения -это "не закостенелая догма и стороны могли бы придать им большей эластичности". Свежо, но бесплодно.

В этой связи возникает интересный вопрос: " Знали ли все участники саммита , что встреча не даст никакого прогресса?" Ответ: "Конечно знали! Еще в период подготовки саммита все стороны уже понимали , что никаких прорывов не будет. Более того , все участники отлично осознают, что Минские соглашения и формула Штайнмайера -это мертвые документы, которые не помогут разрешить конфликт на Донбассе. Короткая, чисто протокольная встреча Путина и Зеленского лишь подтверждает этот вывод"

Тогда в чем был смысл саммита? Сразу же отбросим всякие наивные объяснения вроде:

- Меркель и Макрон хотели вывести Зеленского на прямые контакты с Путиным. И что? Зеленский согласится присоединить ЛДНР на правах конфедерации и тем самым вызывать волну мощного сепаратизма на западе Украины или вообще поймать гражданскую войну? Наивно так думать. А на другие условия возврата ЛДНР Путин не согласен.

- Все стороны хотели ближе познакомиться с Зеленским и, что называется из первых рук узнать о его взглядах на проблему ЛДНР. Тоже наивное объяснение. Все понимают, что у Зеленского нет никаких взглядов, он не является человеком -миссией. Зеленский -это временная, ,случайная, проходная фигура, который просто лавирует между всеми, чтобы удержаться у власти как можно дольше. Все стороны также понимают, что через год рейтинг Зеленского будет не выше 20% и политически он станет импотентом .

-Надавить на неопытного Зеленского и принудить его выполнять Минские соглашения и формулу Штайнмайера, учитывая что у Зеленского сейчас есть большинство в ВР. Наивно. Пока Украину контролируют США, ни Германия, ни Франция , ни тем более Россия не в состоянии принудить Украину ни к чему. Приезд в Киев чиновников из Госдепа накануне саммита был очень красноречивым.

- Макрон и Меркель - наивные чудаки, которые не понимают расклад. Это объяснение для идиотов.

Так в чем тогда был смысл встречи, если все стороны заранее знали , что ни о чем договориться невозможно?

Ответ очевидный: " Выиграть время"

Здесь уместно провести аналогию со Мюнхенским соглашением 1938 года. И Даладье и Чемберлен прекрасно понимали , что война с Гитлером неизбежна и, давая "добро", на аннексию Германией Судетов, оба всего лишь пытались выиграть время, чтобы подготовить свои страны к войне.

Тот же Даладье , когда возвратился в Париж и встретил ликующие толпы французов, которые были уверены что он принес им мир, сказал своему сыну: "Наивные, они не понимают, что война с Гитлером неизбежна и она будет не позднее чем через год". Так и случилось!

И Чемберлен, потрясая в Лондоне особым соглашением с Гитлером, торжественно провозгласил " Я принес вам мир", и начал ... немедленно готовиться к войне. Он вынужден был подписать Мюнхенское соглашение чтобы, выиграть время, потому что Англия на была готова войне в сентябре 1938 года.

Но для чего нужно время Меркель, Макрону, Путину и Зеленскому?

Очень кратко:

Меркель: Закончить строительство Северного потока -2 и выйти из зависимости от транзита российского газа через территорию Украины. При этом Германия исходит из предположения что война между Россией и Украиной (США+Польша) неизбежна.

Макрон: Во Франции начался коллапс государства всеобщего благосостояния, и Макрон понимает, что в течении ближайших 2-3 лет он будет вынужден заниматься только внутренними проблемами и бороться за свое политическое выживание.

Путин: Закончить строительство СП-2 , оккупацию Азовского моря, взятие под полный контроль Беларуси, милитаризация Крыма, нейтрализация Молдовы, фрагментация ЕС. Цель : подготовка к блиц -войне с Украиной (США) и образование Новороссии по ее итогам.

Зеленский (США) : Выигрыш времени для проведения реформ и подготовки к войне.

Проведя саммит в Париже, все стороны дали себе временную передышку еще на один год, в течении которого, все будут декларировать свою преданность неработающим Минскими соглашениям и формуле Штайнмайера.

Цинизм? Конечно! Но вся международная дипломатия построена на цинизме и лицемерии.Таковы правила игры. Через год масштабные боевые действия на Донбассе возобновятся, а может быть и раньше. Это уж как Россия решит. Как я и прогнозировал, нынешний нормандский саммит был первым и последним с участием Зеленского".

"Задача - не дать кричать о зраде"

Политолог-международник и нардеп Олег Волошин пишет о том, кому больше нужна была встреча в Париже:

"Если задача была не дать ура-патриотам кричать про "зраду", то с ней Зеленский справился блестяще. Судя по фб, националисты выдохнули. Самые умные из них добавили: "Но лишь на 4 месяца".

Слишком спокойно Путин на все реагировал и более других демонстрировал оптимизм. Базовые положения Минских соглашений, включительно с особым статусом и "формулой Штайнмайера" подтверждены. Образ Москвы как миротворца в глазах европейцев укреплён. В конце концов, будет ли на нашей земле конфликт и как долго он ещё будет подрывать нашу экономику и социальную сферу, должно волновать украинцев, а не Кремль или европейцев. Для них Донбасс - препятствие на пути к новому сближению. В Париже это препятствие очевидно сделали меньшим. И в этом смысле сериал "мы боремся за мир" в реальности нужнее Макрону и Путину, чем Зеленскому".

Политический эксперт Николай Капитоненко считает, что после встречи в Нормандском формате вероятность позитивного решения конфликта на Донбассе резко упала:

"До встречи в Париже основные сценарии развития событий – все как есть, заморозка и решение – соотносились с вероятностью 85%/10%/5%. После встречи соотносятся как 85%/14%/1%.

Любители красных линий должны быть довольны. Но довольными они все равно не будут. Кто ищет – тот всегда найдет".

Политолог Руслан Бортник поводит краткие итоги встречи Нормандской четверки.

"- разморожен/перезапущен Нормандский переговорный формат и работа над реализацией "окаменелых" Минских соглашений. Рубикон этому циклу разрядки наступит в марте-апреле 2020 года – когда стороны соберутся на вторую встречу;

- согласовано очередное общее итоговое заявление, положение которого теперь предстоит имплементировать в Минской ТКГ, на уровне советников и глав МИД, двустороннем формате или украинском законодательстве – скорее всего продолжатся "разночтения" положений Минских соглашений;

- за 3 года с последней встречи Н4 позиции Украины (несмотря на выборы) и РФ не поменялись, уровень доверия низкий несмотря на "потепление" – вероятность стратегических компромиссов крайне низкая – полноценного мира в ближайшее время не будет - ситуация скатывается к политическому "замораживанию" конфликта при военной демилитаризации и социальной гуманизации ситуации в зоне противостояния;

- новое руководство Украины подтвердило действие Минских соглашений, необходимость их "полной" реализации при отсутствии возможности (готовности) это сделать; и не смогло достичь их пересмотра; приняло на себя "ношу" и роль команды Порошенко;

- ключевыми тактическими договоренностями стали: обязательство о полном прекращении огня, обмен захваченными лицами (в формате Украина-"ЛДНР"), попытка разведения сил на 3х новых участках, установление новых пунктов пропуска на линии разграничения, расширение миссии ОБСЕ до формата "24/7", имплементация "формулы Штанмаера" в украинское законодательство;

- по главному вопросу мирного урегулирования – что раньше "выборы или граница" общей позиции сторон (прогресса) нет, хотя все и согласовали "формулу Штанмаера";

- отсутствие глубокого и детального обсуждения по многим пунктам (например, того же переходного законодательства, закона о выборах и т.д.) возвращает ситуацию в период сопоставимый с сентябрем 2014 года - между первыми и вторыми Минскими соглашениями;

- двусторонние вопросы между Украиной и РФ не решены - энергетика, торговля, судебные процессы;

- несмотря на месяц подготовки общий прогресс минимален и недостаточен, полностью зависит (в очередной раз) от дальнейшего качества работы кулуарных форматов – министров, советников, ТКГ.

За кадром:

- о чем Путин говорил с Макроном и Меркель – будет ли восстановления сотрудничества и торговли между РФ и ЕС в 2020 году, санкции… Это возможно главный итог нынешней встречи.

- что сказал Путин Зеленскому наедине.

- роль и реакция США.

- снижение угрозы Майдана в Украине, повышение рисков эскалации на Востоке, падение популярности Зеленского;

- принятие в ближайшее время Верховной Радой закона о продлении "особого статуса" (с "формулой Штанмаера" или без?)".

Политтехнолог Дмитрий Раимов опубликовал свои выводы по Нормандии:

"1. Ни мира, ни войны. Россия удовлетворена, но не Украиной. А Францией и Германией. Потому и разговор про газ. Европа хочет денег и готова к постепенному смягчению санкций. Только нужны публичные шаги по миру, чтобы в горло их запихнуть европейским избирателям. Типа разминирования.

2. Заморозка. На долгие годы. Украина ни при Порошенко, который подписал, чтобы войну в хоть какой-то форме остановить, ни при ЗЕ не будет выполнять минские соглашения. ... Этот конфликт на десятилетия. Будут немного освобождены пленные. Но будут новые. Будут погибшие. Думаю целое поколение вырастет с вот таким Донбассом.

3. Экономика – это приоритет. Украине нужно в кратчайшие сроки стать экономическим чудом. Или хотя бы стать на рельсы роста экономики. На деньгах все держится. И люди будут жить здесь, если тут будут деньги. Заморозка конфликта ещё даст новую волну эмигрантов. Если не будет роста экономики.

4. Падение рейтинга Зеленского не остановить переговорами без результата. Необходимо срочно выходить из этой трясины и ставить приоритет другой. Иначе рейтинги и доверие к решениям будут как у Порошенко. Придётся сильно попотеть.

5. Разочарованы все члены делегации. Все те, кто за кадром работал. Для нас это большой урок. Что если Россия не хочет, то мы ничего не сделаем. А мое мнение - им и так нормально".

"Гора родила мышь"

Политолог Константин Бондаренко пишет ироничный пост, который намекает на долговременность проблемы Донбасса:

"12 ноября 2050. Во время очередной встречи Нормандской четверки президенты Украины Джон Смит, Франции Кабе Нгум, России Лю Шаоци и федеральный канцлер Германии Абу Омар ибн Ибрагим фон Клаузевиц договорились о принципах проведения местных выборов на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и о разведении войск в еще трех населенных пунктах".

Юрист Елена Лукаш считает, что гора родила мышь:

"По нормандскому формату буду краткой: гора родила мышь. Позитивы минимальны, риторика знакома, перспективы мира очень туманны.

Но то что встреча произошла - однозначный плюс. Для таких как я плюс - страдающих ложными надеждами и завышенными ожиданиями.

Поэтому выдыхаем, ждём голосования "слуг" по "особому статусу" и возвращаемся в наше все: соросятник и порохоботник. Тут все стабильно. Ликвидационные процедуры шуруют полным ходом.

Геращенко рукоплещет. Полюбуйтесь. И осознайте глубину наших перспектив".

А вот телеведущий Дмитрий Спивак считает встречу успешной:

"Ну что, скептики! Обошлось без зрад и капитуляций. Все, как я и прогнозировал. Может быть и без особых перемог, но их в Париже и не могло быть.

Итак, Мир,выборы и граница. Самый сложный вопрос. Порох, подписав эти пункты в Минске, поставил страну и Президента Зеленского на очень болезненную растяжку. Париж и Берлин в этом вопросе ближе к Москве. Решение переносится на 2020 год.

Обмен пленными. Как и ожидалось, очередной обмен состоится до Нового года. Надеюсь, что более 70 украинцев вскоре окажутся дома.

Тема газа. Газовый транзитный договор на несколько лет будет подписан. Прямые поставки газа в Украину со скидкой в обмен на поэтапное прекращение очередных исков к Газпрому обговариваются. Позитивное решение возможно в начале сл года.

В общем и целом, для первой встречи, вполне нормальный и абсолютно прогнозируемый результат. Процесс мирного диалога начался после нескольких лет забвения. Да и оппоненты очень опытны и серьёзны. И ситуация в целом неординарная.

Вывод (предварительный). Считаю, что Президент Володимир Зеленський вполне справился в этой очень непростой ситуации. Но это лишь начало. Дальше будет сложнее..."