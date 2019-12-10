Чешским полицейским удалось отследить автомобиль стрелка, который сегодня утром, 10 декабря, убил шестерых человек в больнице при университете Остравы.

Уточняется, что полиция вышла на след мужчины менее чем за четыре часа после открытой им стрельбы в больнице. Как оказалось, 42-летний мужчина выстрелил себе в голову прямо перед штурмом полицейских. Медики пытались его спасти, но безуспешно. Об этом сообщает iDnes.

Чешский стрелок, фото: idnes.cz

Местные СМИ пишут, что стрелок работал техником-строителем, а две недели назад он взял больничный.

"Он вбил себе в голову, что серьезно болен, и никто не берется его лечить", - рассказал руководитель компании, в которой работал убийца.

Жертвами стрельбы стали шесть человек, еще один тяжело раненный в голову пребывает в критическом состоянии. Кроме того, два человека получили легкие ранения.

Видео: idnes.cz

Ранее "Страна" писала о том, что в США в результате стрельбы в супермаркете погибли двое и сам стрелок.

Также мы сообщали, что на базе Перл-Харбор военный моряк США застрелил человека и ранил еще троих.