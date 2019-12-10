В понедельник, 9 декабря, известный юрист Андрей Портнов передал в ГБР заявление о государственной измене бывшего президента Украины Петра Порошенко из-за подписания Минский соглашений. Фотокопии документа оказались в распоряжении "Страны".

В заявлении говорится о том, что Порошенко согласовал с Путиным и другими лидерами стран Нормандского формата договоренности о выборах в "ЛДНР" раньше, чем передача Украине неподконтрольного участка украино-российской границы.

Портнов считает этот факт госизменой Порошенко. Он также указывает, что экс-президент знал о содержании документа и уполномочил его подписать своего представителя Леонида Кучму.

Юрист напоминает, что Порошенко согласовал также прямые переговоры с лидерами "ЛДНР" и полную амнистию сепаратистов. При этом ранее президент заявлял, что в Украину вторглись российские войска и что сепаратисты находятся под контролем России.

Таким образом Портнов трактует согласование Порошенко Минских договоренностей как госизмену в пользу России (статья 111 УК Украины).

Читайте подробнее о том обвинят ли Порошенко в госизмене в интересах России из-за подписания Минских соглашений в нашем материале "Зрада Петра".

Ранее Портнов заявил, что поправки к законопроекту о ГБР приведут к реабилитации Порошенко.