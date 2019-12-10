В официальном печатном издании Верховной Рады "Голос Украины" опубликован закон "О создании условий для обеспечения выполнения обязательств по отделению деятельности по транспортировке природного газа". Этот закон был одним из условий продления договора на транзит российского природного газа.

Этот закон постановляет:

I. Подраздел 2 раздела ХХ "Переходные положения" Налогового кодекса Украины (Ведомости Верховной Рады, 2011 г., № 13-17, ст. 112) дополнить пунктом 70 следующего содержания:

"70. С целью выполнения обязательств относительно отделения деятельности по транспортировке природного газа и по обеспечению деятельности оператора газотранспортной системы, взятых Украиной в соответствии с законом Украины "О ратификации Протокола о присоединении Украины к Договору об учреждении Энергетического сообщества", временно:

1) до 1 января 2021 года освобождаются от налогообложения налогом на добавленную стоимость операции по передаче с баланса налогоплательщика на баланс другого юридического лица, 100% корпоративных прав в уставном капитале которого прямо или косвенно принадлежат государству, или на баланс органа государственной власти имущества (основных средств, нематериальных активов, незавершенных капитальных инвестиций, других необоротных активов), находящихся в государственной собственности в составе магистральных газопроводов и всех объектов и сооружений, связанных с ними единым технологическим процессом, и использующихся для обеспечения транспортировки природного газа магистральными газопроводами и деятельности оператора газотранспортной системы. При этом нормы пункта 198.5 статьи 198 и статьи 199 этого Кодекса не применяются;

2) до 1 января 2022 года, по операциям по поставке имущества юридического лица, которое не находится в государственной или коммунальной собственности (основных средств, нематериальных активов, незавершенных капитальных инвестиций, других необоротных активов, запасов) и используется для обеспечения транспортировки природного газа магистральными газопроводами и деятельности оператора газотранспортной системы, дата возникновения налоговых обязательств и налогового кредита определяется по кассовому методу.

Норма распространяется на операции, по которым дата возникновения первого из событий, определенных пунктом 187.1 статьи 187 и пунктом 198.2 статьи 198 настоящего Кодекса, приходится на отчетные (налоговые) периоды до 1 января 2022 года;

3) до 1 января 2021 года, не считаются поставкой товаров (услуг) операции по предоставлению (передачи) и возврат по договору займа природного газа, используемого для обеспечения деятельности по транспортировке природного газа магистральными газопроводами.

Закон вступит в силу в среду, 11 декабря

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