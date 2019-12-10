Руководитель Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра Денис Башлык, исполняя поручение Кабмина, приказал отстранить руководителей главных управлений ведомства в областях и Киеве, чтобы осуществить комплексную проверку работы органа.

Об этом говорится в сообщении на правительственном портале.

Как отмечается, проверка будет проводиться в части соблюдения требований законодательства при распоряжении землями сельскохозяйственного назначения государственной собственности, регистрации земельных участков и рассмотрения обращений о продлении (обновлении) договоров аренды земучастков сельхозназначения государственной формы собственности за период 2018-2019 года.

Ранее сообщалось, что новому главе Госгеокадастра Денису Башлыку поручили уволить всех региональных руководителей .

Также мы писали, что Верховная Рада дала старт процессу ликвидации Госгеокадастра.