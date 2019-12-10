Сеголдня, 10 декабря, в Москве и Санкт-Петербурге вновь начали лавиной поступать сообщения о якобы массово заложенных взрывных устройствах в судах, метро, ТРЦ и других объектах. "Минирования" продолжаются с начала декабря.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, неизвестный сообщил об угрозе взрыва 30 станций московского метро. Так же сообщение с угрозой взрыва поступило в Академию ФСБ России и московский аэропорт Внуково.

"Анонимные сообщения с угрозой минирования 30 станций метрополитена Москвы поступили по электронной почте в администрацию столичной подземки", - сказал источник.

Такая же волна прокатилась и по Питеру

Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга сообщила о "минировании" Петродворцового, Смольнинского, Приморского, Выборгского, Невского судов. Выборгский и Невский суды уже вернулись к работе. Объединенная пресс-служба также получила сообщения о минировании 15 станций городского метро и ТЦ "Охта Молл".

Кроме того, полиция Санкт-Петербурга, задержала 56-летнего безработного, пьяного и ранее судимого, который сообщил об угрозе взрыва. Возбуждено уголовного дело по ч. 1 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Подозреваемому избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

А накануне поступили сообщения о "минировании" "более 65 объектов образования и здравоохранения, около 25 торговых центров и 15 районных судов". Также в третий раз за неделю полиция и спасатели проверяли сообщения о минировании храма Христа Спасителя. Из-за сообщений об угрозе взрыва по всей Москве из сотни различных объектов были эвакуированы более 30 тыс. человек.

На прошлой неделе в Москве и Санкт-Петербурге было эвакуировано в общей сложности 16 судов. Также эвакуация проводилась в школах и больницах. Угрозы взрыва не подтвердились.

Как сообщала "Страна", в Николаеве, 6 декабря, полиция получила анонимное сообщение о заминировании всех школ города. Была организована эвакуация детей.

Напомним, что на Ж/Д вокзале в Киеве эвакуировали всех пассажиров после сообщения о минировании.







