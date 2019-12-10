В первом квартале 2020 года гарантированная цена на природный газ для населения составит 5,5 тыс. грн за 1 тыс. куб. м (без учета НДС, транспортных расходов и наценки газсбытов). Такую цифру озвучил директор интегрированного газового бизнеса НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Фаворов, передает "Интерфакс-Украина".

По словам Фаворова, гарантированная цена определена, исходя из цены законтрактованного НАК объема 1 млрд куб. м газа с поставкой с 1 января по 1 апреля 2020 года.

"Зафиксировав физические объемы и понимая, что необходимо предложить рыночный механизм для решения рыночной проблемы, мы зафиксировали цены по форвардным контрактам на весь первый квартал. Последние объемы по форвардам зафиксированы 6 декабря. Мы не хотели раньше объявлять эту тему публично, поскольку это достаточно серьезные объемы, и они могли двинуть цену против нас", - отметил он.

Ранее "Страна" писала о том, что министр энергетики Оржель анонсировал украинцам подорожание газа в декабре.

Также мы сообщали, что "Нафтогаз" объяснил, какой будет цена на газ для промышленности в последний месяц года.

