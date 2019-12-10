Спикер парламента Дмитрий Разумков подписал закон, который перезагружает Государственное бюро расследований. Об этом говорят данные на странице соответствующего законопроекта №2116 на сайте ВРУ.

Документ перезапускает ведомство, из-за чего будет уволен его директор Роман Труба, а также его заместители.

Отныне ГБР не будет центральным органом исполнительной власти, а государственным правоохранительным органом. Если сейчас руководителя ГБР и его заместителей назначают по результатам конкурса и они должны вместе принимать важные решения, то согласно этому закону директор ГБР сам назначает себе трех заместителей и определяет их обязанности.

Во время доработки законопроекта ко второму чтению установили, что президент будет определять организационную структуру Госбюро расследований.

Кроме того, президент получил право уволить директора ГБР в таких случаях: заявление по собственному желанию, назначение на другую должность, 65-летний возраст, состояние здоровья, недееспособность, уголовное/коррупционное преступление, прекращение украинского гражданства, смерть, необоснованные активы. Кроме того, в список причин для увольнения добавили пункт "вывод Дисциплинарной комиссии о грубом нарушении правил профессиональной этики".

По таким же причинам директор ГБР может уволить своих заместителей.

Законом усиливается парламентский контроль за деятельностью Государственного бюро расследований. Верховная Рада раз в год будет заслушивать отчет директора ГБР о результатах деятельности органа. По итогам обсуждения депутаты утверждают отчет и признают работу директора ГБР удовлетворительной или неудовлетворительной - а это основание для увольнения. Кроме того, по крайней мере треть состава ВРУ (150 нардепов) могут в любой момент инициировать внеочередной отчет директора Госбюро.

Директор Госбюро расследований назначается президентом по представлению конкурсной комиссии. Такую комиссию оставили в составе девяти человек, как и было определено ранее: по три человека от президента, парламента и три кандидатуры международных партнеров, утвержденные правительством.

Перечень международных организаций, которые смогут подавать кандидатуры, утвердит Министерство иностранных дел. Сроки организационных процедур прописаны в законопроекте.

Работу комиссии будет обеспечивать не секретариат Кабмина, а Офис президента. Заседания конкурсной комиссии будут транслировать не на правительственном сайте, а президентском.

Законом предусмотрено, что при некоторых условиях не проводится конкурс для назначения на должности в Госбюро расследований.

Так, допускается перевод работника ГБР с терруправления центрального аппарата; госслужащие в системе ГБР без обязательного конкурса могут быть переведены на равнозначную или должность уровнем ниже. Представителей рядового и начальствующего состава могут переводить по их инициативе, инициативе прямых руководителей/начальников, руководителей других учебных заведений, учреждений системы ГБР.

По новым правилам положение о Совете общественного контроля и порядке его формирования будет утверждать не Кабмин, а президент по представлению директора ГБР (и ему рекомендовали сделать это в течение месяца). Совет общественного контроля разработает и утвердит правила профессиональной этики сотрудников ГБР (отметим - нарушения правил профессиональной этики, зафиксированные в заключении дисциплинарной комиссии) - повод для увольнения как директора ГБР, так и его заместителей.

Закон должен вступить в силу на следующей день после его официальной публикации - и в тот же день досрочно прекратятся полномочия директора ГБР, его первого заместителя и заместителя.

Президент в течение пяти рабочих дней назначит временно исполняющего обязанности директора ГБР, у которого будут полномочия руководителя ведомства. Указанному лицу нельзя будет разглашать информацию с ограниченным доступом.

Депутаты дали поручения правительству и парламенту в течение 30 дней определить своих представителей в конкурсной комиссии. Еще 14 дней дали Офису президента, чтобы сформировать конкурсную комиссию. У комиссии будет еще 60 дней для проведения конкурса на должность директора ГБР. Поэтому Госбюро получит полноценного директора без отметки "и. о." примерно через 3,5 месяца после отставки Романа Трубы.

Ранее сообщалось, что Трепак назвал фейком информацию о своей замене Трубы на посту главы ГБР.

Также мы писали, что Рада проголосовала за закон о ГБР, по которому уволят Трубу.