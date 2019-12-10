Премьер-министр Украины Алексей Гончарук не исключает, что период продолжения переговоров с РФ по транзиту газа после 1 января 2020 года может сопровождаться "газовой войной". Об этом он написал на своей странице в соцсети.

"Украина будет продолжать договариваться о газе дальше, возможно, непросто, возможно, с "газовой войной". Но мы полностью к этому готовы: наши хранилища наполнены, нашу логику поддерживают ЕС и решение Стокгольмского арбитража, а "Северный поток-2" недостроен", - написал Гончарук.

Премьер отметил, что украинская сторона достигла своей цели в газовом вопросе тем, что вывела его за пределы обсуждения ситуации в Донбассе.

"Не договорились о контракте (по транзиту газа - Ред.), но этого и не должно было произойти в Париже", - написал Гончарук.

Премьер-министр в очередной раз акцентировал внимание на том, что Украине необходим долгосрочный газовый контракт, а также выплаты по решению Стокгольмского арбитража.

"Мы отметили, что долг не подарим. Один из вариантов, который рассматриваем - долг можем принять газом", - добавил Гончарук.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что Гончарук анонсировал законы, которые запретят возвращать Приватбанк Коломойскому.

Также мы сообщали, что Гончарук назвал дату, когда Украина и Европа сверят часы по соглашению об ассоциации.