Недавно герцогиня Кембриджская Кэтрин вместе с семьей посетила закрытый спортивный клуб Hurlingham в Фулхэме. По словам некотрых посетителей этого клуба, Кейт и принц Уильям тренируются там постоянно, передает УНИАН.

Кейт Миддлтон и принц Уильям. Фото: REUTERS.com

Как сообщается, на тренировку королевские особы берут детей - принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. Пока малыши играют на детской площадке, родители занимаются теннисом. А еще герцогиня Кембриджская активная гостья Уимблдонского турнира.

Как известно, герцогиня Кэтрин занималась этим видом спорта еще в детстве. Не так давно ее старший сын - 6-летний принц Джордж тоже начал интересоваться теннисом. Кэтрин даже, как-то обмолвилась, что его любимый игрок - швейцарский теннисист Роджер Федерер.

Ранее сообщалось, что Кейт Миддлтон похвасталась идеальным образом на Рождество.

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