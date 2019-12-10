Следователи теруправления ГБР расследуют обстоятельства ДТП, произошедшего в Бориспольском районе Киевской области, с участием военнослужащего Нацгвардии.

В результате ДТП пострадало четыре человека, в том числе двое детей. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве, расследуют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием начальника одного из отделов Национальной гвардии Украины в Бориспольском районе Киевской области, вследствие которого пострадали четыре человека", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, военнослужащий, управляя личным автомобилем марки DAEWOO, не справился с управлением и совершил наезд на двух детей. Они получили тяжелые и средней тяжести телесные повреждения.

После наезда автомобиль столкнулся с бетонной электроопорой и перевернулся. Вследствие столкновения электроопора упала на автомобиль, нанеся телесные повреждения двум пассажиркам. С места ДТП они госпитализированы в Бориспольскую районную больницу с тяжелыми и средней тяжести телесными повреждениями, уточняет пресс-служба.

Досудебным расследованием проверяется, не находился ли военнослужащий за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Сейчас участники ДТП, свидетели и очевидцы происшествия дают показания. Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Военная прокуратура Дарницкого гарнизона.

В случае доказательства вины, военнослужащему грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Фото: dbr.gov.ua

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