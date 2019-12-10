Антон Геращенко после встречи "нормандской четверки" решился признать, что голосовал за Зеленского
"Федерализации не будет! Уступок территории - не будет! Крым - это Украина!". Такой итог нормандской встречи озвучил заместитель главы МВД Антон Геращенко. Об этом он написал на своей странице в соцсети.
Также Геращенко в своем посте признался, что голосовал за Владимира Зеленского на президентских выборах.
"Я не жалею, что я и моя семья отдали за него свой голос на выборах!" - написал в соцсети Антон Геращенко.
Фото: facebook.com
Ранее "Страна" писала о том, что Зеленский заявил, что для прекращения войны на Донбассе нужен корректный диалог, а не "плевать в кого-то".
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