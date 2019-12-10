"Федерализации не будет! Уступок территории - не будет! Крым - это Украина!". Такой итог нормандской встречи озвучил заместитель главы МВД Антон Геращенко. Об этом он написал на своей странице в соцсети.

Также Геращенко в своем посте признался, что голосовал за Владимира Зеленского на президентских выборах.

"Я не жалею, что я и моя семья отдали за него свой голос на выборах!" - написал в соцсети Антон Геращенко.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что Зеленский заявил, что для прекращения войны на Донбассе нужен корректный диалог, а не "плевать в кого-то".

Также мы сообщали, что Качка рассказал, почему Зеленский взял в Париж так много народу.