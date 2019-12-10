После выводов Венецианской комиссии, в которых Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" (или, как его еще называют, "закон о тотальной украинизации") был подвергнут серьезной критике, в Раде депутаты из разных фракций потребовали его отмены.

Так, Юрий Бойко, сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь", как передает пресс-служба политсилы, заявил, что парламент должен как можно быстрее учесть рекомандации Венецианской комиссии и отменить закон.

"Оценки Венецианской комиссии расставили все точки над "і". Закон о языке нарушает права человека. В первую очередь миллионов русскоязычных граждан Украины. Нельзя принимать закон о языках без учета мнения представителей всех национальных общин. Теперь это сказано украинской власти прямо в глаза, и позицию международного сообщества нельзя игнорировать. Теперь монобольшинство должно отвлечься от своего "ксерокса" и проявить ответственность и государственное мышление. Необходимо отменить этот закон и принять новый. Все языки, все национальные громады должны почувствовать защиту и помощь со стороны государства", - сказал парламентарий.

Юрий Бойко напомнил, что фракция еще в первые дни работы парламента внесла в Верховную Раду законопроекты "О порядке применения языков в Украине" (№1103-1) и "О внесении изменений в Закон Украины "Об образовании" (№1125).

"В наших предложениях заложено большинство рекомендаций Венецианской комиссии. И по поводу применения языковых квот в СМИ, и по поводу использования языков в повседневной жизни, на работе, в процессе обучения. Мы готовы к сотрудничеству с коллегами по парламенту для их доработки и скорейшего принятия. Откладывать эти решения нельзя. Это только нанесет вред межнациональным отношениям в стране и поставит под еще больший удар репутацию украинского государства", - резюмировал Сопредседатель партии.

Нардеп "Слуги народа" Макс Бужанский также заявил о том, что вносит законопроект об отмене закона о тотальной украинизации, о чем он и сообщил в своем Telegram-канале.

"Друзья, внёс в парламент законопроект о признании Закона о Государственном Языке утратившим силу.

Об отмене закона о языке, если кому то понятней так. На базе вновь открывшихся обстоятельств, ввиду решения Венецианской Комиссии.

Мы все прекрасно понимаем, что ничего общего с защитой и развитием украинского языка, действующий закон не имеет. Что закон этот направлен на дискриминацию носителей других языков, в первую очередь, русского языка.

Что закон этот непосредственно наносит ущерб нашему государству, выталкивая наших граждан из нашего информационного поля в чужое. Что этот закон убивает и унижает нашу украиноязычную литературу, ставя её в неконкурентное положение и не давая ей расти.

Уверен, отмена закона о языке в действующей редакции, откроет возможность для написания действительно стоящего документа. Новый закон будет отвечать интересам нашей страны и европейским ценностям, о которых так много говорили авторы предыдущего закона.

И которыми они пренебрегли, откровенно ущемив и унизив права неукраиноязычных граждан Украины.

О чем прямо говорится в выводах Венецианской Комиссии", - написал нардеп.

Фото: t.me/MaxBuzhanskiy

Ранее "Страна" сообщала, что Венецианская комиссия считает, что законодательные изменения судебной системы Украины угрожают ее стабильности и независимости.