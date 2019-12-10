Во время брифинга главы Украины Владимира Зеленского по итогам встречи "Нормандской четверки" в Париже глава Офиса президента Андрей Богдан начал петь.

Соответствующее видео опубликовано в YouTube.

Как видно на записи, в конце брифинга Богдан, стоящий за Зеленским, попытался перебить вопросы журналистов, пропев слово "Холодно" на мотив, похожий на одноименную песню Святослава Вакарчука.

Однако представители СМИ продолжили задавать вопросы президенту. После окончания брифинга Богдан на пути к выходу пропел "Спасибо".

Видео: YouTube/Политическая Абстракция

Напомним, вчера в Париже состоялся "Нормандский саммит", в котором приняли участие президент Украины Владимир Зеленский, президент России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель.

Ранее "Страна" подробно описала гавные итоги Нормандской встречи для Украины в материале "Майдан разойдется, война остается".