"Мовный омбудсмен" Монахова заявила, что не будет инициировать пересмотр закона "о тотальной украинизации"
Во вторник, 10 декабря, состоялся брифинг уполномоченной Рады по языку Татьяны Монаховой на котором она заявила, что "закон о тотальной украинизации" нужно не пересматривать, а выполнять. Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий.
"На сегодня я не буду инициировать переписывание закона или откладывание его имплементации... Ни в коем случае", - заявила она.
Мовный омбудсмен Монахова заявила, что закон о языке нужно не пересматривать, а выполнять. Чем она и займётся на своём посту.
Ранее "Страна" разбиралась в ключевых положениях этого закона.
Делегация Венецианской комиссии Совета Европы прибыла в Украину для изучения, как внедряется скандальный языковой закон, в конце октября.
А Владимир Зеленский в Париже называл себя русскоязычным президентом.
Напомним, что сопредседатель фракции "Оппозиционной платформы За жизнь" Юрий Бойко и депутат от "Слуги народа" Маким Бужанский потребовали отмены закона о тотальной украинизации после решения Венецианской комиссии.
В нормах закона о тотальной украинизации разбиралась Олеся Медведева:
Видео: youtube.com/Страна.ua