Во вторник, 10 декабря, состоялся брифинг уполномоченной Рады по языку Татьяны Монаховой на котором она заявила, что "закон о тотальной украинизации" нужно не пересматривать, а выполнять. Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий.

"На сегодня я не буду инициировать переписывание закона или откладывание его имплементации... Ни в коем случае", - заявила она.

Мовный омбудсмен Монахова заявила, что закон о языке нужно не пересматривать, а выполнять. Чем она и займётся на своём посту.

Ранее "Страна" разбиралась в ключевых положениях этого закона.

Делегация Венецианской комиссии Совета Европы прибыла в Украину для изучения, как внедряется скандальный языковой закон, в конце октября.

А Владимир Зеленский в Париже называл себя русскоязычным президентом.

Напомним, что сопредседатель фракции "Оппозиционной платформы За жизнь" Юрий Бойко и депутат от "Слуги народа" Маким Бужанский потребовали отмены закона о тотальной украинизации после решения Венецианской комиссии.

В нормах закона о тотальной украинизации разбиралась Олеся Медведева:

Видео: youtube.com/Страна.ua