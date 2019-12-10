Участники "Руха опору капітуляції" завершили акцию протеста и свернули палаточный городок возле Офиса президента на ул. Банковой в Киеве, передают Украинские новости.

Как сообщается на Банковой больше нет палаток протестующих, металлодетекторы отсутствуют, проход открыт и площадь освобождена.

По словам очевидцев, палатки свернули около 3 часов ночи.

"Причина такая: Владимир Александрович не перешел "красную линию", - сказали протестующие.

Как писала "Страна", в Офисе президента Украины заявили, что нормандская встреча прошла успешно. Тем временем Зеленский и Путин разошлись в решении передачи контроля над границей с Россией на Донбассе. Также Зеленский заявил, что по вопросу присутствия на Донбассе российских военных он предложил Владимиру Путину не тратить время на пустые доказательства и идти дальше в переговорном процессе.

Также "Страна" подробно рассказала о главных итогах Нормандской встречи для Украины.