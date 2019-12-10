В возрасте 83 лет умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков.

Лужков - один из самых известных российских политиков эпохи 90-х. Он возглавлял Москву на протяжении 18 лет, с 1992 до 2010 года.

Информацию о его смерти официально подтвердил нынешний глава города Сергей Собянин. Он охарактеризовал Лужкова как жизнерадостного человека и указал, что тот руководил столице в сложный постсовесткий период.

"Страна" вспоминает, чем известен Юрий Лужков и как он связан с Украиной.

Юрий Лужков причины смерти

В последнее время Лужков, будучи уже пожилым человеком, сильно болел.

Три года назад, в 2016-м, он был госпитализирован. Даже ходили слухи о его клинической смерти.

Тогда бывший мэр Москвы заявил, что у него было всего-навсего воспаление легких. Он выписался из больницы и, по его словам, отправился кататься на лыжах.

Сейчас, по данным российских СМИ, ситуация была сложнее. Он находился в больнице в немецком Мюнхене, где должен был перенести операцию на сердце, однако не дождался ее. По другим данным, он умер прямо на операционном столе.

Юрий Лужов биография

Родился Юрий Лужков 21 сентября 1936 года в Москве. По образованию он химик. Вел научную деятельность. В 80-е занимал пост начальника управления по науке и технике Министерства химической промышленности СССР.

В 1987 году его привел в руководство Москвы Борис Ельцин, изначально - в местный исполком.

В июне 1991 года Лужков получил должность вице-мэра. Спустя всего два месяца состоялся знаменитый августовский путч. По словам Лужкова, в его обязанности там входила расстановка военной техники.

Как известно, итогами путча 1991 года стали роспуск ЦК КПСС и ГКЧП, отставка Михала Горбачева, распад СССР, победа Бориса Ельцина.

Борис Ельцин и Юрий Лужков (слева) возле Белого дома в 1991 году. Архивное фото

Августовский путч 1991 года. Фото из открытых источников

Августовский путч 1991 года. Фото из открытых источников

Через год предшественник Лужкова Гавриил Попов ушел в отставку, и он возглавил российскую столицу.

Лужков имел огромную поддержку среди москвичей, что позволило ему несколько раз переизбираться на пост.

Юрий Лужков любил носить фуражки, даже летом. Фото из открытых источников

Чиновник знаменит тем, что начал активно застраивать Москву.

При нем началось строительство визитной карточки российской столицы - комплекса высоток Москва Сити. При нем был возведен и главный сейчас собор РФ - Храм Христа Спасителя.

При Лужкове экономика Москвы пошла в рост. В том числе это случилось из-за открытия дверей для трудовых мигрантов из средней Азии, которые приезжали и трудились нелегально.

Из-за того, что Москва стала больше зарабатывать и в туда более активно потерялись люди из регионов, случилась проблема, которую с большим трудом удается разрешать только сейчас.

Количество автомобилей на дорогах российской столицы увеличилось минимум в шесть раз. В итоге в какой-то момент Москва буквально встала в одной большой пробке.

Пробка в Москве 90-х при Лужкове. Фото из открытых источников

Также москвичи упрекают Лужкова в том, что в городе при нем было буквально засилие рекламы. А еще, что из-за многочисленных нелегальных застроек (магазинов, киосков, торговых точек) Москва потеряла исторический облик.

В 2010 году у Лужкова произошел конфликт с тогдашним президентом Дмитрием Медведевым. Как позже рассказывал Юрий Лужков, он был уволен, поскольку отказался поддерживать намерение Медведева выдвинуться на второй срок.

Официальная причина увольнения Лужкова Медведевым - "в связи с утратой доверия".

Дмитрий Медведев и Юрий Лужков. Фото из открытых источников

Лужков, точнее, его бывшая супруга Елена Батурина, знаменита тем, что многие годы признается рейтингами самой богатой женщиной России.

Состояние Батуриной оценивается в 1,2 миллиарда долларов. Примечательно, что капитал она сколотила за время каденций Лужкова на посту мэра.

Юрий Лужков и Елена Батурина. Фото из открытых источников

В последние годы своей жизни Юрий Лужков часто бывал в самой западном регионе России - Калининградской области. Там у него было сельскохозяйственный бизнес.

На пенсии Лужков был предпринимателем средней руки. Выращивал рапс, гречку, грибы, пшеницу и другие культуры.

Лужков с кукурузой, которую он выращивал. Фото из открытых источников

Лужков и Украина

Юрий Лужков еще с 1996 года, уже будучи мэром, на всех уровнях говорил о российском статусе города Севастополя. Он обращался к Госдуме и президенту РФ - Борису Ельцину, требуя включить соответствующий пункт в договор о дружбе и сотрудничестве Украины и России. В интервью 2007 года мэр Москвы громко заявлял: "Севастополь мы не отдадим".

Лужков был открытым украинофобом и говорил, что Кремль "по-дурацки, по пьяни ельцинской" ежегодно платил Украине за право размещения Черноморского флота. В 2001 он заявлял, что Украина "должна признать русских государствообразующей нацией".

Он открыто обвинял экс-президента Украины Виктора Ющенко в русофобии и проблемах в Крыму. Экс-председатель Севастопольского горсовета Валерий Саратов вспоминает, что Лужков занимался Севастополем, вкладывая в город и обеспечение военнослужащих Черноморского флота огромные средства.

В 2007 году во время визита в Крым Лужков заявил, что правительство Москвы готово вложить 100 млн долларов на строительство Керченского моста (который в итоге был построен и назван Крымским). Общий проект уже тогда был разработан российской проектно-строительной фирмой "Спецфундаментстрой", а смета на строительство железнодорожного и автотранспортного моста предполагала 480 млн долларов. По мосту планировалось обеспечивать транспортировку сжиженного газа и перемещение до 10 млн человек в год. Идею Лужкова поддержал тогдашний премьер Виктор Янукович, однако она осталась на бумаге.

11 мая 2008 года, за шесть лет до аннексии Крыма, московский мэр Лужков посетил Севастополь и вновь заявил, что город как и военно-морскую базу СССР и России, никогда не передавали Украине. Он продолжал настаивать на возвращении Севастополя - России. За эти провокационные высказывания Служба безопасности Украины запретила Лужкову въезд в страну. Он стал персоной нон-грата в Украине.

Впрочем, при президенте Викторе Януковиче 4 июня 2010 года запрет с Лужкова был снят, и московский градоначальник мог свободно посещать территорию Украины. Инициатором вопроса о снятии запрета на въезд Юрия Лужкова в Украину стал тогдашний председатель Севастопольского горсовета Валерий Саратов.

Силовой захват Крыма Россией в 2014 году Лужков поддержал, он всегда посещал полуостров и позволял себе там антиукраинские высказывания.