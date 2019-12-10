В 2020 году мессенджер WhatsApp перестанет работать на миллионах смартфонов по всему миру, так как завершает поддержку функционирования на старых iPhone и в телефонах с устаревшей операционной системой (ОС) Android, а также гаджетов с ОС Windows Mobile, передает The Daily Mail.

Как сообщается, WhatsApp не будет работать на телефонах с Windows Mobile после 31 декабря 2019 года, на Android 2.3.7 и iPhone iOS 8 - с февраля.

По словам представителей компании, которая принадлежит Facebook, они сосредоточат усилия на "мобильных платформах, которые используют подавляющее большинство людей".

Ранее сообщалось, что после 1 февраля 2020 года будет нельзя создавать новые аккаунты пользователям с Android 2.3.7 и старше, а также iOS 7 и старше. Кроме того, у клиентов со всеми вышеупомянутыми операционными системами в любое время могут перестать работать некоторые функции приложения, так как WhatsApp больше не занимается разработкой обновлений для этих операционных систем.

Ранее сообщалось, что cоздатель Telegram Дуров призвал всех удалить WhatsApp, потому что приложение крадет личные фото .

Также мы писали, что cервис WhatsApp внес изменения в настройки приватности.