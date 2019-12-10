Утром во вторник 10 декабря в больнице чешского города Острава произошла стрельба, в результате чего погибли шесть человек, передает издание Novinky.

Стрельба началась около 07.00 возле отделения хирургии. Незадолго до 09.00 полиция подтвердила гибель четырех человек.

По словам местного губернатора Иво Вондрак, жертвами стрельбы стали уже шесть человек - четверо были убиты на месте, еще двое скончались от ран в больнице.

В данный момент не понятно, сбежал ли нападавший или он еще находится в больнице. Полиция говорит, что они разыскивают мужчину среднего возраста в красной куртке ростом примерно 180 см.

Правоохранители закрыли все помещения больницы, десятки людей были эвакуированы. Некоторым пациентам приказали не выходить из палат. Кроме того, полиция закрыла университет, который находится рядом. К поиску нападавшего привлекли подразделение чешской полиции быстрого реагирования, а также вертолет.

Ранее сообщалось, что два человека погибли и более десяти ранены в перестрелке на базе ВМФ США во Флориде.

Также мы писали, что в Индии полиция застрелила фигурантов резонансного дела об убийстве и изнасиловании.