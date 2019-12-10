В центре "Миротворец" заявили, что останавливает свои серверы с 18:00 вторника, 10 декабря. Заявляется, что доступ к данным одноименного скандального сайта временно будут иметь только отдельные категории пользователей.

"Рассчитываем, что двух часов нам хватит", - говорится в сообщении на сайте "Миротворец".

Заявляется, что "по требованию некоторых объективных обстоятельств мы полностью останавливаем серверы", а именно: сайт myrotvorets.center и все его "зеркала" (копии). Доступ к сведениям о людях в разделе "Чистилище" "будет временно обеспечен только для отдельных категорий пользователей на определенном закрытом ресурсе".

"Миротворец" отмечает, что все другие проекты центра будут работать и дальше в открытом и доступном режиме. Это, в частности, IDentigraF - система распознавания, Myrotvorets news, Радио "Миротворец". Причины закрытия серверов "Центра Миротворец" не объясняются.

При этом известный российский пранкер "Лексус" (Алексей Столяров - Ред.) заявил, что публикация на "Миротворце" информации о "закрытии серверов" это лишь способ привлечения посетителей на данный сайт. Другими словами, речь может идти не о закрытии "Миротворца", а о попытке привлечь новых пользователей на него.

"Ну нельзя же так вестись. А потом спрашивают, "а как ваши собеседники ведутся?". Да очень просто, уважаемые СМИ. Они написали, другие понесли в массы. Все для того, чтобы все ровно в 18:00 зашли на этот сайт.

Грамотно с их стороны", - написал Лексус.

Фото: facebook.com/lexus.stolyarov

Мы разбирались, как Олег Винник после попадания на "Миротворец" ушел "в зраду" и выступил против войны.

Напомним, что в комитете парламента Украины по свободе слова народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Нестор Шуфрич потребовал от СБУ проверить деятельность сайта "Миротворец".