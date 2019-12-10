На горизонте у Петра Порошенко нарисовалось новое уголовное дело. Причем по очень интересному поводу.

Это обвинения Порошенко в госизмене при подписании Минских соглашений в феврале 2015 года.

Дело в том, что экс-глава государства еще тогда перешел все "красные линии", которые он сейчас чертит Владимиру Зеленскому. Это проведение выборов на Донбассе до возвращения границы, особый статус Донбасса с внесением в Конституцию и многие другие нормы Минска-2.

Все это почти четыре года назад согласовывал с Путиным, Олландом и Меркель лично Порошенко. Парадоксально, но сейчас он обвиняет Зе в попытках реализовать то, под чем сам же и подписался. И грозит Зеленскому майданом, обвиняя в измене.

А тем временем, заявление о госизмене Порошенко уже передал в понедельник в ГБР юрист Андрей Портнов - главный инициатор дел против экс-президента.

"Страна" разбирается, к чему может привести эта история.

В чем суть дела

"Друзья, послезавтра подаю новое заявление о преступлении Порошенко, - государственная измена в интересах Российской Федерации при подписании в 2015 году Минских соглашений. Подробности позже", - написал Портнов у себя в телеграм-канале 8 декабря.

Запись появилась в тот день, когда Порошенко выступал на Майдане в центре Киева и называл "зрадой" любые попытки выполнить Минские соглашения. Которые сам же и подписывал (не лично, но его представитель Кучма и текст был согласован в том числе и Порошенко на встрече "нормандской четверки").

Позже Портнов разъяснил суть своего заявления.

"Я считаю, что нужно на отношения Порошенко с Россией посмотреть по-другому, их переосмыслить. Я напомню, что в 2010 году Порошенко выступил в поддержку продления (пребывания) Черноморского флота РФ в украинском Крыму до 2042 года", - сказал юрист в эфире телеканала 112.

Он привел также несколько цитат Порошенко, который тогда был министром экономики в правительстве Николая Азарова. "Харьковские соглашения - взаимовыгодны Украине и России", "Россия и Украина защитили свои интересы в результате подписания Харьковских соглашений".

Портнов напомнил, что с отмашки экс-президента были подписаны и Минские соглашения.

"Нынешний глава государства вынужден двигаться в этих красных линиях, которые вы сами ему и написали", - заявил юрист. И напомнил основные их положения - в частности, Украине начинают передавать неподконтрольный участок границы на следующий день после выборов в "ЛДНР". А заканчивают лишь после принятия Киевом изменений в конституцию и внесения туда особого статуса Донбасса. И все это нужно согласовать с представителями ОРДЛО.

"В Минских соглашениях Порошенко подписал, что амнистия должна быть даже раньше выборов", - сказал Портнов, уточнив, что амнистия - тотальная, без исключений.

"По большому счету нужно следственным путем установить, каким образом эти Минские соглашения подписывались? Кто кому какие директивы выписывал? И я напомню, что на этих соглашениях стоят подписи представителей оккупированных территорий", - говорит юрист.

Заявление о совершении преступления Портнов уже передал в ГБР в понедельник.

"Страна" располагает фотокопией документа.

Порошенко и Минск-2

Вторые минские соглашения были подписаны 12 февраля 2015 года. Их суть "Страна" неоднократно пересказывала (Минские соглашения. Полный текст).

Эти соглашения дают широчайшую автономию отдельным районам Донбасса - полицейскую, судебную и языковую. Кроме того, как и говорил Портнов, они регламентируют возвращение границы под контроль Украины лишь после смены Конституции - и внесения туда особого статуса Донбасса.

Соглашения были заключены на фоне очередного обострения на Донбассе в нчале 2015 года. Их подписание практически в московской редакции продавили Германия и Франция: им нужно было окончание войны любой ценой. Порошенко же было нечем крыть, и он согласовал документ.

От имени Украины, правда, его подписал не Порошенко, а его полномочный представитель в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма. Но это дела не меняет: в ночных посиделках с Путиным, Меркель и Олландом участвовал именно Порошенко. Он согласовывал окончательный текст, а Кучма лишь его визировал.

Горячую фазу войны с крупными наступательными действиями и правда удалось остановить. Вялая позиционная война продолжалась - но опасность разгрома украинской армии миновала. После чего Порошенко начал саботировать Минск-2. Хотя документ был принят Советом безопасности ООН и во всем мире назван базовым для урегулирования конфликта.

Уже после потери власти Петр Алексеевич, сам несколько раз встречавшийся с Путиным, начал отговаривать от такой встречи "неопытного" Зеленского. И разгонять тезис о том, что президент РФ склонит украинского коллегу на "зраду" - то есть выполнение Минска-2.

Хотя сам Зеленский никакого повода так думать не давал и по вопросам Донбасса повторял плюс-минус риторику своего предшественника. Видимо, речь шла о том, чтобы повесить на Зе как можно больше "зрады", объявить его предателем и мобилизовать против него часть населения.

Кульминацией этого процесса стал воскресный Майдан, который провела "Европейская солидарность", где очертили "красные линии" для Зеленского. Которые дословно повторяют тезисы, подписанные Порошенко в Минске.

Что может получиться из "Минского дела"

Идея Портнова расследовать вероятную госизмену Порошенко при подписании Минска-2 - весьма интересный ход не только с юридической, но и с политической точки зрения.

Это дело может дискредитировать экс-президента, как борца с Россией и идеолога "красных линий".

Нечто подобное Янукович сделал с Тимошенко, когда обвинил ее в работе на интересы России при подписании газовых контрактов 2009 года.

То же может быть и с Порошенко. Вряд ли в его защиту выйдет какая-то внушительная группа поддержки, обвини его власть в госизмене и подчинении Москве.

Тем более, что в националистической среде эти обвинения в адрес Порошенко звучали и раньше.

Ну и в любом случае вес заявлений о "зраде" в адрес Зеленского со стороны экс-президента сильно уменьшиться.

Другой вопрос, что это само по себе не будет означать, что активность "антикапитулянтов", выступающих против Зеленского и мирного урегулирования на Донбассе, снизится. Скорее в их среде начнется процесс смены лидеров.

Впрочем, пока неизвестно. насколько власти и правоохранительные органы активно возьмутся за это дело. Хотя обвинение Петра Порошенко в том, что именно он несет ответственность за содержание Минских соглашений все чаще звучит и от Зеленского, и от его соратников.