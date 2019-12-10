Сотрудники Нацполиции Украины, которые входят в рабочую группу по наработке нового закона "Об электронных коммуникациях" при Комитете Рады по вопросам цифровой трансформации, хотят внедрить в законопроект нормы о блокировках сайтов провайдерами, поставщиками услуг хостинга и владельцами ресурса, и нормы о хранении провайдерами по предписанию правоохранителей "электронных данных".

Об этом говорится в материалах рабочей группы при Комитете парламента, передает издание InternetUA.

Как сообщается, представитель Национальной полиции Украины в рабочей группе предлагал в основные термины законопроекта ввести понятие "предписание" как "обязательное к исполнению письменное требование подразделений, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, которое предоставляется операторам, провайдерам телекоммуникаций с целью сохранения информации в цифровой (электронной) форме".

Кроме, собственно, внедрения в законопроект понятия "предписание", в НПУ хотят дополнить готовящийся документ статьей "Предписание о сохранении электронных данных оператором, провайдером". Согласно предложениям Нацполиции, если они будут утверждены, руководитель подразделения, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность или лицо, его замещающее, будет направлять предписание о сохранении электронных данных операторам, провайдерам телекоммникаций.

Сохранение электронных данных заключается в "неотложном фиксировании и последующем хранении компьютерных данных с обеспечением их целостности и неоспоримости, в том числе данных о движении трафика, операторами, провайдерами телекоммуникаций на носителе информации на срок до девяноста дней, с возможностью продления этого срока лицом , которое наделена полномочиями на продолжение оперативно-розыскного дела, но не более чем на срок его продолжение".

Эти данные провайдеры будут обязаны передавать в "подразделения, которые осуществляют оперативно-розыскную деятельность в порядке, предусмотренном законодательством Украины".

Кроме того, согласно документам, в полиции также хотят ввести статью о блокировке сайтов. Предлагаемая статья с названием "Порядок выполнения временного ограничения (блокировки) доступа к определенному (идентифицированному) информационному ресурсу (информационному сервису" предполагает, что временное ограничение (блокировка) доступа к определенному (идентифицированному) информационному ресурсу (информационному сервису) "осуществляется операторами, провайдерами телекоммуникаций, поставщиками услуг хостинга, владельцами ресурса (веб-страницы, веб-сайта и т.д.) во исполнение постановления следственного судьи, суда в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством".

Соответствующие описанным выше статьям обязанности операторов и провайдеров телекоммуникаций полицейские также предлагают закрепить в законе.

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Стоит отметить, что предложения Нацполиции в документе никак не аргументируются. По информации издания, на данный момент участники рабочей группы отвергли предложения представителя НПУ. Однако некоторые участники законотворческого процесса не исключают, что статьи, вышедшие из-под пера полиции, "всплывут" в финальном варианте документа.

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