Глава МВД Арсен Аваков заявил, что по его мнению необходимо взять контроль над границей на Донбассе за день до проведения там местных выборов. Такое заявление он сделал после встречи глав государств "Нормандского формата". Telegram-канал "Политика Страны" выяснил, как это корреспондируется с Минскими соглашениями.

Напоним, что в Минских соглашениях говорится, что контроль над границей начинает переходить к Украине на следующий день после выборов на Донбассе и завершается после общего политического урегулирования.

Как сообщала "Страна", Владимир Зеленский рассказал, в частности о том, что планируется продлить закон об особом статусе Донбасса, после чего в парламенте Украины утверждается "формула Штайнмайера".

Напомним, что следующая встреча в Нормандском формате через четыре месяца может пройти в Берлине.

В итогах встречи в Нормандском формате разбиралась Олеся Медведева:

Видео: Страна