В четверг, 12 декабря, полная Луна находится в знаке Близнецы. Время считается благоприятным для быстрых и энергичных дел, не требующих концентрации внимания.

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Овен (20.03 - 21.04)

Главные козыри Овна сегодня - заботливость, нежность и умение прийти на помощь. Даже если эти качества вам не свойственны, постарайтесь показать себя с лучшей стороны во взаимоотношениях с окружающими. День будет благоприятен и в профессиональном плане. Вы буквально излучаете заряд амбиций. Важно не проявлять сегодня мелочность и малодушие.

Телец (19.04 - 22.05)

Сегодня день может немного испортить ваш излишний азарт в решении задач и построении планов на будущее. Избегайте нездоровой активности, это может привести к переутомлению. Только ваша эмоциональная стабильность вместе с деятельностью принесут сегодня успех.

Близнецы (20.05 - 22.06)

У Близнецов - благоприятный день в деловой сфере. Вы можете получить неожиданное предложение, которое принесет финансовый успех. Важно не растратить всю прибыль в одночасье. Проявите немного осмотрительности. Звезды обещают вам выгодные инвестиции и прекрасные впечатления.

Рак (21.06 - 23.07)

Четверг будет щедрым днем на хорошие новости для Раков. Окружение и бизнес-партнеры проявляют к вам лояльность. День благоприятен для переговоров и встреч тет-а-тет. Лучше насладиться стабильностью и постараться не экспериментировать, особенно по части кулинарии. Скромность и интеллигентность - ваши главные секреты успеха сегодня.

Лев (22.07 - 24.08)

Сегодня вы будете особенно несдержанны с недругами. Следите за тем, чтобы ваши остроты и дерзкая манера общения не ранила другого человека. Лучше всего на ваших обидчиков будут воздействовать сегодня ваше отличное настроение, лучезарная улыбка или новая яркая деталь в гардеробе.

Дева (22.08 - 24.09)

Девам нужно действовать по заранее намеченному плану. Вам предстоит сегодня надеяться исключительно на себя. Поэтому дерзайте и будьте уверенными в успехе. Впрочем, от физической активности или трудоемкой работы сегодня стоит воздержаться. Лучше быть чуткими к любым проявлениям недомогания. Вам показаны прогулки на свежем воздухе, созерцание леса, водоемов.

Весы (22.09 - 24.10)

Постарайтесь достичь сегодня внутреннего согласия с самим собой. Сегодняшний день не подходит для сомнений. Ваш успех - в активности. Глубокий анализ и медлительность лучше оставить на выходные. День прекрасно подходит для любых встреч - будь то посиделки с друзьями, шопинг или бизнес-ланч.

Скорпион (23.10 - 23.11)

Сегодня у вас может появиться навязчивый самолюбивый поклонник. Лучше изначально держаться от такого человека подальше. Цените свои личные границы. Однако отстаивая себя и свои принципы, научитесь спокойно выслушивать конструктивную критику. Сегодня она может уберечь вас от излишней импульсивности и расточительности.

Стрелец (22.11 - 22.12)

Стрельцам как никогда предстоит проявить умеренность в нагрузках. Ваш организм скоро даст сбой, если вы не сбавите темп. Устройте себе день ленивого отдыха, в компании книг, а не соцсетей. Так вы сможете освободить голову от ненужных мыслей и неоправданного волнения. Не стоит долго обдумывать вопросы, на которые сейчас нет ответов. Все придет со временем. Проведите

Козерог (21.12 - 21.01)

Козерогам придется сегодня проявить всю свою гибкость. Планы и цели будут резко меняться под напором обстоятельств, не бойтесь перемен, импровизируйте! Исход всего дня будет зависеть от вашей реакции на изменения. А неожиданностей будет хватать сегодня: прием гостей, незапланированные встречи, звонки, поездки.

Водолей (20.01 - 19.02)

В вашей жизни особое место занимают две вещи - творчество и независимость. Сегодняшний день будет напрямую зависеть от гармоничного совмещения двух сфер деятельности. Ваши усилия совсем скоро принесут ожидаемые плоды и много радости. Ваш потенциал действительно безграничен.

Рыбы (18.02 - 21.03)

Сегодня отличный день для того, чтобы изучить что-то новое: катание на роликах, плавание, велосипед, иностранный язык или шахматы. Вам нужно направить все творчество на новое увлечение или хобби, чтобы не сорваться на окружающих. Поверьте, успехи на новом поприще вдохновят вас и укажут правильный путь из затруднительной жизненной ситуации.

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