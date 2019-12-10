Знаменитый и таинственный британский уличный художник Бэнкси, разрисовал стену в Бирмингеме не совсем обычным Рождественским граффити. Соответствующее видео с новой работой художника опубликовано в его Instagram.

 Скриншот: Instagram/banksy

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. God bless Birmingham. In the 20 minutes we filmed Ryan on this bench passers-by gave him a hot drink, two chocolate bars and a lighter - without him ever asking for anything.

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На кирпичной стене изображена оленья упряжка, которая будто уносит в небо уличную скамейку на которой улегся бездомный. В видео снялся бездомный по имени Райан. 

Как написал в комментарии к видео Бенкси, за 20 минут съемок прохожие дали Райану горячий напиток, две плитки шоколада и зажигалку. 

Ранее сообщалось, что в парижском Центре Помпиду украли дорожный знак с крысой загадочного художника Бэнкси.

Также мы писали, что Бэнкси объявил о самовольном участии в местной биеннале.

 

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