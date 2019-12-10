Народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский заявил, что фракция определяется с тем, снимать или не снимать неприкосновенность с экс-президента Украины Петра Порошенко (который уже успел, кстати, переписать свой агробизнес на сына - Ред.).

О том, что внутри фракции проходит такое голосование Александр Дубинский написал в своем Telegram-канале и опубликовал видео на Youtube.

"И, наверное, главная новость дня. "Слуги сейчас" проводят внутреннее голосование за снятие неприкосновенности с Порошенко", - написал Александр Дубинский.

Он правда добавил, что сначала обрадовался этому и тоже проголосовал во внутреннем чате "за", а потом вспомнил, что "через три недели неприкосновенности не будет вообще ни у кого из нардепов".

"Позитив в этом только один. Унизительная процедура прохождения этого голосования через зал Рады", - добавил Дубинский.

Видео: DubinskyPro

Отметим, что для того, чтоб депутаты проголосовали за лишение неприкосновенности, для начала нужно, чтоб генпрокурор внес представления. Но пока об этом ничего не слышно.

Ранее "Страна" сообщала, что Дубинский рассказал Джулиани, как руководство НБУ и представитель Украины в МВФ мешают расследовать кражу $10 млрд.

Так же мы сообщали, что нардеп от "Слуги народа" Дубинский отреагировал на иск НБУ против него.