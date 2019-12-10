Законодатели США согласовали военный бюджет-2020 в $738 миллиардов долларов. В него заложены средства против России и Китая, военная помощь Украине, создание космических сил и другие траты. Об этом сообщает The New York Times.

"Закон о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону также уполномочивает выделение 300 миллионов долларов на финансирование Инициативы содействия безопасности в Украине, включая летальные средства обороны, а также новые органы управления крылатыми ракетами прибрежной обороны и противокорабельными ракетами", - уверяет газета.

Согласно проекту военного бюджета, $658,4 миллиарда направят на программы безопасности Пентагона и Минэнергетики США, $71,5 миллиарда - на финансирование продолжающихся иностранных войн и $5,3 миллиарда – на экстренное финансирование ремонтов после чрезвычайных погодных ситуаций и стихийных бедствий.

Также проект оборонного бюджета предусматривает наложение санкций, связанных с российским газопроводом "Северный поток-2" и "Турецкий поток" и запрет на военно-военное сотрудничество с Россией.

Кроме того, он запрещает передавать Турции реактивные истребители F-35 после приобретения Анкарой системы противоракетной обороны из России С-400.

Как сообщала "Страна", ударная группа ВМФ США во главе с атомным авианосцем USS Harry Truman ("Гарри Трумэн") направилась в Персидский залив, который омывает побережье Ирана.

Напомним, что в Сирии неизвестные атаковали военную базу США.