В составе делегации Украины на переговорах в Нормандском формате был большой круг переговорщиков, чтобы РФ не могла застигнуть врасплох. Об этом заявил заместитель министра экономики Тарас Качка в комментарии телеканалу "112 Украина".

"Россия пытается постоянно менять геометрию переговоров: с новыми людьми, еще что-то... Это попытка застать врасплох. Поэтому даже если бы это была договоренность гипотетически, надо ехать полностью всей командой переговорщиков, чтобы показать, что у нас одни и те же люди стабильно ведут переговоры. Поэтому в делегации был и министр энергетики, и один из руководителей "Нафтогаза", это вполне правильная подготовленная позиция, чтобы сказать, что мы готовы. Это не подходящее место для переговоров, но если надо можем переговариваться", - отметил Качка.

Как сообщала "Страна", Зеленский рассказал, в частности о том, что планируется продлить закон об особом статусе Донбасса, после чего в Раде будет утверждена "формула Штайнмайера".

Напомним, что следующая встреча в Нормандском формате через четыре месяца может пройти в Берлине.

В парижской встречи в Нормандском формате разбиралась Олеся Медведева:

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