Сегодня, 10 декабря, около 07:50 (по Киеву) в аннексированном Крыму произошло масштабное ДТП в котором погибла "глава Черноморского района" Людмила Глушко. Всего же жертвами ДТП на западе полуострова стали четыре человека, как передает "Интерфакс" со ссылкой на источник.

"На трассе Черноморское - Евпатория в Черноморском районе произошло лобовое столкновение двух автомобилей, KIA и Ford. В результате погибли четыре человека: двое находились в KIA, двое - в Ford, среди погибших - глава Черноморской районной администрации", - сказал источник.

Председатель Черноморского районного совета Алексей Михайловский подтвердил, что в аварии погибла "глава администрации Людмила Глушко". Согласно официальным данным, Глушко возглавляла администрацию с июля 2016 года. Она погибла в возрасте 54-х лет.

Черноморский район находится на крайнем западе Крымского полуострова, там проживают около 31 тыс. человек, имеет самую низкую плотность населения среди сельских регионов Крыма.

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