Зарплата министра Кабинета министров Украины Дмитрия Дубилета, который в октябре получил почти 50 000 гривен зарплаты, за ноябрь составила 16 000 гривен. Об этом говорится в ответе секретариата Кабинета Министров на запрос "Украинских новостей".

Согласно ответу, Дубилету было начислено за ноябрь 16 000 гривен, всю сумму из которых составил должностной оклад.

Надбавок, премий и командировочных в ноябре министру насчитано не было. Сумма удержанных налогов составила 3 120 гривен.

Ранее министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет просит Управление государственной охраны предоставить ему охрану. Дубилет объясняет это тем, что начал курировать проект по борьбе с теневым алкоголем, в результате реализации которого можно увеличить поступления в государственный бюджет на 5-10 млрд гривен в год, и проведение конкурсов на государственные должности.

Фото: ukranews.com

Как сообщала "Страна", ранее Дубилет рассказал, как может провести электронную перепись населения. Он заявил также, что вместе со специалистами по математике и социологии перепись будет проведена по определенному алгоритму.

Напомним, что Дмитрий Дубилет обнаружил, что Кабмин Гончарука живет то ли по Кафке, то ли по Жванецкому.