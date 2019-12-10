Ко вторнику, 10 декабря, остаются не идентифицированными тела шести человек, обнаруженных во время поисковых работ на месте смертельного пожара в одесском колледже. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

"В ходе проведения поисковых работ обнаружены тела 10 погибших (тела 6 человек не идентифицированы)", - говорится в сообщении.

В ГСЧС напоминают, что всего в результате пожара 12 человек погибли, 30 человек пострадали, госпитализированными остаются 9 человек. По состоянию на утро 10 декабря на месте трагедии открытого огня не наблюдается, продолжаются поисково-спасательные работы и работы по подготовке к демонтажу аварийных элементов конструкций здания.

Напомним, что утром 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на 3-м этаже 6-этажного учебного корпуса произошел пожар, площадь которого составила 4 тыс. кв. м. В этом угловом доме размещались 19 различных организаций, учреждений.

Сразу после пожара стало известно о гибели 16-летней студентки Ксении Бабенко, вечером 5 декабря под завалами была найдена погибшая преподавательница Анна Бортюк, 6 декабря - еще две жертвы, в ночь на 7 декабря - один человек, в тот же вечер - еще двое и стало известно о том, что в больнице скончался спасатель Сергей Шатохин. Утром 8 утром нашли еще два тела, столько же - в ночь на 9 декабря. В результате пожара пострадали более 30 человек. По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Рассматриваются две версии возгорания - аварийная работа электрооборудования и умышленный поджог. Готовится подозрение двум фигурантам.

Фото: dsns.gov.ua

Как сообщала "Страна", спасатели хотят остановить занятия в медицинском университете Одессы из-за несоблюдения пожарной безопасности. Подготовительное заседание Одесского окружного административного суда по иску к образовательному учреждению назначено на 19 декабря.

Напомним, что в МВД хотят ужесточить ответственность за нарушение правил противопожарной безопасности.