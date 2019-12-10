Посольство США в Украине поздравило МВФ и Киев с достижением договоренностей относительно новой кредитной программы.

Об этом говорится в Twitter-микроблоге дипломатического представительства США в Украине.

"Поздравляем Украину и МВФ с достижением договоренностей на рабочем уровне относительно новой программы помощи. Успешная программа МВФ имеет решающее значение для экономического роста Украины и обороны", - говорится в опубликованном сообщении.

Фото: twitter.com/USEmbassyKyiv

Мы разбирались, как иностранцев и украинских валютчиков "кинули" на курсе доллара США.

Также "Страна" анализировала, что значит положительное решение по кредиту от МВФ и куда пойдут эти деньги. При этом окончательное решение по кредиту, и, собственно, сам кредит, будут после выполнения неких условий - prior actions. По словам директора МВФ Кристалины Георгиевой, имеются в виду, в первую очередь, решения по банковской системе.

Олеся Медведева разбиралась, как провоцируется кризис в Украине:

Видео: Страна