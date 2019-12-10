Посольство США поздравило Украину с новым займом от МВФ
Посольство США в Украине поздравило МВФ и Киев с достижением договоренностей относительно новой кредитной программы.
Об этом говорится в Twitter-микроблоге дипломатического представительства США в Украине.
"Поздравляем Украину и МВФ с достижением договоренностей на рабочем уровне относительно новой программы помощи. Успешная программа МВФ имеет решающее значение для экономического роста Украины и обороны", - говорится в опубликованном сообщении.
Фото: twitter.com/USEmbassyKyiv
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Также "Страна" анализировала, что значит положительное решение по кредиту от МВФ и куда пойдут эти деньги. При этом окончательное решение по кредиту, и, собственно, сам кредит, будут после выполнения неких условий - prior actions. По словам директора МВФ Кристалины Георгиевой, имеются в виду, в первую очередь, решения по банковской системе.
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