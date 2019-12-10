Вчера, 9 декабря, из аэропорта Борисполь в ЮАР вылетели необычные пассажиры. Пять львов (4 самки и 1 самец) из Бердянского зоопарка "Сафари" отправились в известный приют для хищников Love Lions Alive, что в Южной Африке. Об этом передает пресс-служба Минэнерго Украины.

Владельцы зоопарка обратились в Благотворительный фонд "Международная организация Лоренса Энтони", которая занимается спасением диких животных из цирков и частных зоопарков, с просьбой передать животных в Африку.

Фото: hmpe.kmu.gov.ua

На проводах хищников присутствовали заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Роман Абрамовский, посол Южной Африки в Украине Андре Иоганнес Гроеневальд, директор Международного Благотворительного Фонда Энтони Лоуренса.

"Министерство поддерживает позицию, что дикие животные должны жить на свободе", - отметил заместитель министра Роман Абрамовский.

Так же он сообщил, что это было достойное решение, принятое владельцами зоопарка и теми людьми, которые помогали довести дело до конца. Животные смогут свободно жить на территории приюта площадью 25 га.

Советник министра Елена Колтик поблагодарила посольство Южной Африки за поддержку и за то, что согласились принять львов.

Ранее "Страна" сообщала, что в ЮАР львы съели браконьеров, которые собирались пилить рога носорогам.

Так же мы рассказыывали, что в парке Лимпопо в ЮАР львы съели браконьера и оставили голову.