Президент Владимир Зеленский предложил создать отдельную группу в минской Трехсторонней контактной группе для организации поэтапного возвращения Украине контроля над границей на Донбассе.

Об этом он сообщил в Париже, на брифинге после завершения встречи в "Нормандском формате". Трансляцию брифинга главы государства вел "112 Украина" в официальном Youtube-канале.

Видео: 112 Украина

"Моя позиция состоит в том, что восстановление контроля за границей должно состояться до выборов. К сожалению, я считаю, что самое большое поражение для Украины в Минске - это граница", - заявил президент Украины.

Он акцентировал внимание на необходимости создания отдельной группы на ТКГ в Минске, которая будет заниматься исключительно вопросом поэтапного восстановления украинского контроля над границей.

"Для Украины граница - это вопрос безопасности, для России - политики. Мы заложники Минска, но я сказал ему (Путину - Ред.), что мы на это не пойдем, а он - что не видит другого выхода. Но мы потом начали говорить об этом и договорились, что надо поговорить", - сказал Владимир Зеленский.

Вместе с тем, Зеленский не видит проблемы в "формуле Штайнмайера" и полагает, что это может быть своего рода "компромисс на компромисс".

Суть противоречий между Зеленским и Путиным заключалась вопросе очередности выборов на Донбассе и возвращения контроля Украины над границей. Путин настаивал, что выборы на неподконтрольных территориях должны предшествовать восстановлению контроля Киева над границей. Данное требование, четко прописанное в Минских соглашениях, вызвало возражения Зеленского.

Зеленский выразил уверенность, что вопрос границы будет снова обсуждаться на встрече в "Нормандском формате" через 4 месяца.

Как сообщала "Страна", Зеленский рассказал, в частности о том, что планируется продлить закон об особом статусе Донбасса, после чего в Раде будет утверждена "формула Штайнмайера".

Напомним, что следующая встреча в Нормандском формате через четыре месяца может пройти в Берлине.

Об итогах парижской встречи в Нормандском формате в "Ясно.Понятно" рассказала Олеся Медведева:

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