Для прекращения войны на Донбассе и восстановления контроля над границей властям Украины нужно искать какой-то корректный формат диалога, а не "плевать в кого-то".

Об этом в Париже заявил президент Украины Владимир Зеленский после "Нормандской встречи".

"Это как вопрос: "А вы будете говорить добрый вечер президенту России?", "А вы будете садиться с ним за стол?", "А жать руку?", "А стоять рядом, когда фотографируют?" Всё здесь очень просто. Чего мы хотим? Нам с вами нужен результат, я считаю", - сказал Зеленский, отвечая на вопрос, почему он редко называет российские власти агрессором. Об этом передает Интерфакс-Украина.

Зеленский отметил, что если кто-то ставит задачу "приехать и в кого-то плюнуть, то тогда зачем ехать, чтобы говорить и договариваться?"

"Мне кажется, что если мы хотим что-то решить, возвращать людей, то нам нужно найти формат диалога, который будет более-менее корректным", - указал он.

Как сообщала "Страна", Зеленский рассказал, в частности о том, что планируется продлить закон об особом статусе Донбасса, после чего в Раде будет утверждена "формула Штайнмайера".

Напомним, что следующая встреча в Нормандском формате через четыре месяца может пройти в Берлине.

В итогах встречи в Нормандском формате разбиралась Олеся Медведева:

Видео: Страна