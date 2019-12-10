Вчера, 9 декабря, около 23:17 по киевскому времени в проливе Дрейка произошла авиационная катастрофа. Здесь разбился самолет чилийских ВВС C130 Hercules, на борту которого было 38 человек.

Военно-воздушные силы (ВВС) Чили признали крушение своего военного самолета, который направлялся в Антарктиду. Об этом идет речь в сообщении официального Twitter.

"Самолет C130 Hercules через семь часов после потери связи признан потерпевшим крушение", - заявили в пресс-службе ВВС. Идут поиски возможных выживших.

Фото: twitter.com/FACh_Chile

На борту находились 17 членов экипажа и 21 пассажир. Самолет летел из Пунта-Аренаса на антарктическую базу имени президента Эдуардо Фрея Монтлавы. Самолет исчез с радаров в 18:17 (23:17 вторник, 9 декабря по Киеву) в районе пролива Дрейка.

Летевший в Антарктиду персонал должен был осмотреть трубопровод, поставляющий топливо на базу.

Ранее "Страна" сообщала, что В крушении самолета в США погибли известные бизнесмены, всего 9 трупов.