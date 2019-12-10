Во вторник, 10 декабря, президент США Дональд Трамп примет главу российского МИД Сергея Лаврова. Как следует из рабочего расписания главы Белого дома встреча состоится в Овальном кабинете в 14:30 по местному времени (21:30 по Киеву).

"Встреча Дональда Трампа и Сергея Лаврова пройдет в закрытом режиме", - уточнили в пресс-службе Администрации президента США, как передает Интерфакс.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Трамп так объявил о докладе Конгрессу США по итогам поездки Рудольфа Джулиани в Киев: "Ему очень многое удалось выяснить".

Так же мы рассказывали, что Палата представителей Конгресса США может провести первое голосование об импичменте Трампа уже на этой неделе.