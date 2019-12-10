Вчера, 9 декабря, после завершения в Париже встречи лидеров глав государств "Нормандского формата" президент Украины Владимир Зеленский вышел к прессе и рассказал, в частности о том, что планируется продлить закон об особом статусе Донбасса, после чего в Раде будет утверждена "формула Штайнмайера".

Брифинг президента транслировал "112 Украина" на своем Youtube-канале.

Видео: 112 Украина

"Нам легче сейчас продлить этот законопроект и затем внести в Раду формулу Штайнмайера, видя определенные шаги с той стороны, что мы приближаемся к деэскалации, чем сейчас подождать, когда этот закон не будет существовать", - прокомментировал Зеленский дальнейшую судьбу закона об особом статусе Донбасса.

По его словам, этот вопрос обсуждался на переговорах лидеров стран "нормандской четверки".

Необходимость продления закона об особом статусе Донбассе Зеленский объяснил технической сложностью разработки нового законопректа а также тем фактом, что именно действующий документ был согласован сторонами на ТКГ в Минске, и следовательно, против него никто возражать не будет.

"Мне кажется, что это очень сложно, и нам могут потом выкручивать руки, честно. А этот закон уже есть. Мы его продолжим, но он временный", - отметил украинский лидер.

Вместе с тем, президент уточнил, что новый закон обязательно будет внесен на рассмотрение в Раду, после того, как он будет согласован со всеми сторонами в ТКГ в Минске.

Вместе с тем, президент решительно опроверг возможность его продления на 5 или 10 лет, ввиду невозможности спрогнозировать, какой положение дел будет в стране в такой отдаленной перспективе. По словам Зеленского, закон следует продлить на год.

"Меня спросили, почему не на 5 лет, почему не на 10? Я ответил честно, мы не знаем, что будет через 5 лет и через 10 год - это нормальное предложение", - сказал Зеленский.