В законопроект о военном бюджете США на 2020 год заложили введение санкций против газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Этот документ уже согласовали Комитеты по вооруженным делам Палаты представителей и Сената США.

Проект бюджета так же запрещает любое военное сотрудничество с Россией. Документ должны принять в Конгрессе до 20 декабря 2019 года.

Санкции против газопроводов объясняются "защитой европейской энергетической безопасности". Кроме того, для "сдерживания России" предлагается на $734 млн увеличить расходы на "европейскую оборонную инициативу", как передает "Коммерсант".

В проекте заложили деньги и на новые инициативы по борьбе с конкуренцией и угрозами со стороны России и Китая.

Санкции против "Северного потока-2" нацелены на компании, которые строят трубопровод, рассказывал ранее глава Комитета Сената США по международным отношениям Джим Риш. По данным газеты Bild, под их действие могут попасть швейцарская Allseas и немецкие компании, сотрудничающие с "Газпромом".

Ранее Дания после двухлетнего обсуждения выдала разрешение на прокладку "Северного потока-2". Она была последней страной, которая задерживала строительство. Россия уже официально перенесла старт "Северного потока-2" на 2020 год.