Вчера, 9 декабря, после завершения в Париже саммита "Нормандской четверки", президент Украины Владимир Зеленский провел пресс-конференцию на которой, в частности, высказался по поводу постоянных акций протеста на Банковой.

Президент заявил, что Украина является демократическим государством, где возможны акции протеста, но в то же время уже жалеет, что разрешил свободный проход по улице Банковой. Об этом передает Укринформ.

Владимир Зеленский в Париже, фото: Офис президента

"Относительно акций. У нас страна демократическая. Ну, акции - и акции. Вы же знаете, там очень много акций. Кстати, я уже жалею, что мы открыли (Банковую - Ред.), ну, просто невозможно работать, они там кричат, гудят", - отметил президент.

Одновременно он заметил, что когда на встрече "Нормандской четверки" опровергал упреки по поводу "радикализма" в Украине, российская сторона использовала данные о митингах в свою пользу.

"Ну, хочется, пусть собираются, но мне кажется, такие акции - только козырь и аргумент, и точно не для нас, которым пользовался президент России", - добавил Зеленский.