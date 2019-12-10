Транспортный самолет Военно-воздушных сил Чили C130 Hercules, на борту которого находилось 38 человек, во время своего перелета на научно-исследовательскую базу в Антарктиде исчез с радаров слежения.

Об этом сообщает сообщает BNO News со ссылкой на местные власти.

Фото: bnonews.com

Самолет взлетел в понедельник, 9 декабря, в 16:55 (21:55 по Киеву) с базы Пунта Аренас на юге страны. На борту находились 17 членов экипажа и 21 пассажир. Самолет исчез с радаров в 18:17 (23:17 вторник, 9 декабря по Киеву) в районе пролива Дрейка. По состоянию на 05.40 (по Киеву) у самолета закончилось топливо. Его поисками занимаются военные Чили.

Данных о находящихся на борту людях пока не имеется.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что в крушении самолета в США погибли известные бизнесмены, всего 9 трупов.

Так же мы рассказывали, что количество жертв в результате крушения самолета в Конго возросло до 27 человек.