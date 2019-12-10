Вчера, 9 декабря, в Париже прошел саммит глав государств "Нормандской четверки". Следующая встреча Франции, Германии, Украины и России по урегулированию ситуации на Донбассе может пройти в Берлине через четыре месяца.

Об этом заявил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, как передает "Коммерсант".

"По-моему, Берлин", - ответил он на соответствующий вопрос.

Напомним, что в Париже впервые с 2016 года прошел саммит в "Нормандском формате". В нем участвовали Владимир Путин, Владимир Зеленский, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон. В общей сложности переговоры продолжались около пяти с половиной часов, включая перерыв на первую двустороннюю встречу президентов Путина и Зеленского.

Ранее "Страна" сообщала, что Путин и Зеленский ответили на вопрос о передаче контроля границы Украине.