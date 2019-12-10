После пресс-конференции лидеров Нормандской четверки в Париже Владимир Зеленский пообщался с журналистами и поделился первыми впечатлениями о Владимире Путине.

На вопрос представителей СМИ, каким ему показался Путин, президент Украины ответил, что по темпераменту российский лидер сильно отличается от него самого.

"Сложно договариваться, но были моменты, когда мы договорились. Он по каждому вопросу разбирает его на детали. Каждое слово мы урегулировали. Это сложно. Я другой человек: раз-раз и договорились. У него другая природная биомеханика", - ответил Зеленский.

Он добавил, что первоначально на разговор с Путиным было отведено 20 минут, но встреча длилась час.

"Говорили все вместе, а потом вдвоем. Были поступки. Я это ощутил. Про общие (о Путине – Ред.) выводы пока рано говорить", - констатировал Зеленский.

Ранее "Страна" приводила слова президента Украины о том, что будет обсуждаться на следующей встрече четверки.

Между тем в Киеве противники капитуляции на Банковой заявили, что Зеленский в Париже "красных линий" не пересек, и решили свернуть акцию протеста.