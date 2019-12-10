Канцлер Германии Ангела Меркель на итоговой пресс-конференции после встречи в "нормандском формате" заявила, что Минские договоренности не являются "окаменевшим документом". Она поприветствовала предложения президента Украины Владимира Зеленского по их изменению.

"Есть вопрос: этот документ окаменевший, или его можно менять. Ведь есть определенные предложения президента Зеленского по его изменению", - сказала Меркель.

Она не уточнила, о каких изменениях идет речь. Но судя по тому, что Зеленский предложил передать Украине контроль за границей до выборов, речь идет именно об этом.

Из заявлений немецкого политика ясно, что договоренность о границе не достигнута. Однако Меркель заявила, что заинтересована в изменениях.

"Мы надеемся, что этот документ (Минские договоренности - Ред.) вновь будет гибким, и он будет живым", - добавила она.

Владимир Путин, в свою очередь, отметил, что гибкость как раз не должна касаться вопроса передачи контроля над границей. "Действительно, соглашения имеют ту или иную гибкость. Но есть вещи, которые прописаны прямо, и с ними сложно спорить", - сказал глава Кремля.

Напомним, целью встречи нормандской четверки в Париже было достижение договоренностей о мире на Донбассе и выполнении минских соглашений.

Накануне саммита Владимир Зеленский назвал четыре условия по Донбассу. Читайте в нашем материале, с чем президент Украины поехал на нормандскую встречу.