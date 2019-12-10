Президент России Владимир Путин во время брифинга после встречи нормандской четверки прокомментировал введение Всемирным антидопинговыи агентством (WADA) спортивных санкции в отношении России.

В частности, Путин уверен, что в основе санкций лежит политика, а также анонсировал судебные тяжбы с целью апелляций.

"Если к олимпийскому комитету нет претензий, то страна должна выступать под национальным флагом. Иначе это противоречит Хартии. Поэтому мы имеем право подать в суд. Самое главное: любое наказание должно быть индивидуально. Наказания не могут носить коллективного характеру. И все это понимают. Но если специалисты WADA принимают решения о коллективных наказаниях, то в основе лежат санкции политического характера", - заявил президент России.

Сегодня в Париже прошла встреча нормадской четверки. Цель - достижение договоренностей о мире на Донбассе и выполнении минских соглашений. "Страна" следит за всеми событиями, которые происходят в Париже и Киеве.

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