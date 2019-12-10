Во время итоговой пресс-конференции лидеров Нормандской четверки была поднята тема транзита газа через Украину. Президент РФ Владимир Путин сказал, что нашей стране голубое топливо обойтись на четверть дешевле.

Газовый вопрос затронул Владимир Зеленский. Он сказал, что эта проблема сдвинулась с мертвой точки.

"Что касается газа. У нас была двухсторонняя встреча. Я впервые в жизни такое вижу, что двухсторонняя встреча, а от нас сидело по семь человек (хотя у меня небольшой опыт). Сейчас на уровне помощников будет обсуждаться объем, цена. Думаю, там очень неплохие шаги проделаны", - заметил президент Украины.

На это Путин ответил строками из детского стихотворения Сергея Михалкова.

"Есть стишок: а у нас в квартире газ! А у вас? У вас тоже будет. Но может быть еще дешевле - на 25%. Прежде всего, для промышленного потребления", - сказал глава Кремля.

Как рассказывала "Страна", после окончания переговоров Путина и Зеленского СМИ сообщили о достижении договоренности по газу.

Однако директор "Нафтогаза" Юрий Витренко позже заявил, что переговоры будут продолжаться и стороны договорились лишь "продолжать договариваться".